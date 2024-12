Uuring: iga viies Tallinna teismeline on viimase kuu jooksul olnud purjus

Lisaks on alkoholi tarbimise lühiajaliste riskide seas otsene mõju noorte käitumisele, põhjustades mürgistusi, õnnetusi, agressiivset ja riskialdist käitumist. Alkoholi kui sõltuvust tekitava aine omadusi alahinnatakse sageli, kuna noored kipuvad arvama, et neil on „kontroll“ olukorra üle.

Noorte seas on alkoholi tarvitamise põhjused sageli seotud sotsiaalse surve ja teadlikkuse puudumisega. «Sageli on sõprade soovitused või vajadus kuuluda gruppi põhjuseks, miks noored pöörduvad emotsionaalsete olukordadega toimetuleks alkoholi poole, selle asemel et teha tervislikke valikuid,» märgib Reinsalu.

Reinsalu leiab, et ennetustöö koolides on oluline, kuid see peab olema mitmekesisem ja praktilisem. «Noored vajavad rohkem interaktiivseid ja nende vanusele sobivaid meetodeid, näiteks rollimänge, diskussioone ning kaasavaid töötubasid. Oluline on noortele anda praktilisi nõuandeid, kuidas öelda «ei» alkoholi pakkumisele, ilma et nad tunneksid piinlikkust või tõrjutust. Noorte enesekindluse arendamist oleks vaja toetada, et nad suudaksid oma otsustele kindlaks jääda. Teavitustöös tuleb tähelepanu pöörata, kuidas alkohol mõjutab igapäevast elu ja suhteid, mis on noortele tihti olulisemad kui kauged terviseriskid,» kirjeldab kooliõde ja märgib, et puudu on järjepidevusest.