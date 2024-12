Riik soovib muuta õppelaenu kättesaadavamaks

Minister Kristina Kallas märkis, et plaan on muuta õppelaenu võtmine õppijate jaoks atraktiivsemaks ja lihtsamaks, et kõrgharidusõpe oleks kättesaadav ka vähem kindlustatud peredest pärit noortele. «Samuti on kavas muuta magistrikraadi pakkumine paindlikumaks ja võimaldada ülikoolidel kavandada 1-aastaseid tasulisi magistriõppekavasid, mis sobivad töötavatele inimestele lühema perioodi jooksul töö kõrvalt omandamiseks,» selgitas minister.

Õppelaenu taotlemisel on kavas kaotada eraisikust käendaja ja kinnisvaratagatise nõue, et lihtsustada taotlemist õppija jaoks ning muuta laenutaotluse menetlemine pankade jaoks vähem koormavaks. Praegu on õppelaenu taotlejal võimalik laenu tagamiseks kasutada eraisikust käendajat või kinnisvaratagatist.

Ministeeriumi ettepanek on langetada õppelaenu kommertsintressimäära 1,2 protsendini aastas, millele lisandub 6 kuu euribor, ning üliõpilaste poolt tasutava intressimäära ülempiiri viielt protsendilt kolmeni. Lisaks võiks kaaluda õppelaenu intresside kapitaliseerimist või ajatamist õpingute ajal, nii et intressimaksete tasumine algaks alles pärast õpingute lõppu koos laenu tagasimaksmisega. Praegu hakatakse intressi arvestama ja õppija poolt tasuma kohe pärast laenusumma ülekandmist. Nii võib tekkida olukord, kus õppija peab ainuüksi intressi tasumiseks võtma uuesti õppelaenu.

Õppelaenu tagasimakseperioodi võiks pikendada kolmekordsele või neljakordsele nominaalse õppekava kestusele. Nii väheneb õpilaste õpingute lõpetamise järgne finantskoormus, ehkki teisalt suurenevad intressimaksed, mis muudavad laenu kokkuvõttes kallimaks. Praegu on laenu tagasimaksmiseks aega kaks korda nii palju, kui pikk on olnud nominaalne õppeaeg.