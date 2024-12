Parksepa koolinoored tõid ülebaltiliselt ideekonkursilt teise koha

«Õpilased tegid ülesannet väga suure huviga ja kindlasti oli töö koostamisel suur abi mentorist Maria Murumaa-Mengelist, kes aitas meeskonnal enda ideed sättida ja konkreetsemaks muuta. See aitas meid kindlasti lõpptulemusele palju lähemale. Muidugi on kogu meeskond väga rõõmus ka suurepärase tulemuse saavutamise üle võistlusel,» sõnas meeskonna LaKiKe juhendaja ja Parksepa Keskkooli õpetaja Ene Kärg.

Lisaks pälvis Läänemaa ühisgümnaasiumi meeskond Change For Better žürii eriauhinna, milleks olid Samsungi kõrvaklapid. Tiimi idee oli luua tehisintellektil põhinev õppeabiline, kes toetab noort tema õppeteel, annab talle vajalikke juhiseid ning aitab tal tähtaegadest ning tööde juhistest kinni pidada.

«Noorte ideed olid väga erinevad ja oli näha, et tehisintellekt on õppurite jaoks oluline teema ning see mõjutab nende koolielu palju. Ideid oli väga erinevaid, pakuti nii õppimist hõlbustavaid kui ka selliseid lahendusi, mis muudaksid õppetööd mängulisemaks ja kaasahaaravamaks. Mitmed kohal olnud meeskonnad ütlesid ka, et plaanivad enda ideid pärast võistlust edasi arendada, seega loodetavasti muutub mõni programmi laekunud lahendustest ka reaalsuseks,» sõnas Solve For Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.