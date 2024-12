Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul on oluline anda riigi poolt selge sõnum, et keelenõudeid tuleb täita. «Peame üheskoos tööandjatega olema nõudlikumad, et meil ka tulevikus saaks igas eluvaldkonnas asju ajada eesti keeles,» ütles Kallas ning lisas, et kus mujal kui mitte Eestis peab inimesel võimalus olema saada eestikeelset teenindust – olgu siis tegu poeskäiguga või asjaajamisega ametiasutuses. «Tänapäeva tehnoloogiarohkes maailmas on ka ju väga palju nutikaid võimalusi, mis aitavad eesti keelt õppida ja vajadusel tõlkida,» nentis minister.