Koolilapsed on rääkinud: rohkem puuvilju ja rikkalikumat hommikusööki

Daily kaubamärgi all enam kui 80 koolis lõunat pakkuva Baltic Restaurants Estonia (BRE) tegevjuht Aaro Lode tõi välja, et see oli esimene omalaadne ideede sprint, mille eesmärk oli saada otsest tagasisidet lastelt. «Koolitoidu üle otsustavad tavaliselt täiskasvanud – ametnikud, poliitikud ja koolijuhid – kuid unustame tihti need, kes koolitoitu reaalselt söövad,» ütles Lode. «Meil on vaja küsida otse lastelt, millist toitu, sööklaruumi ja õhkkonda nad tegelikult soovivad, sest nemad kujundavad tulevikku.»

Puuvilju terveks päevaks

Lapsed tõid välja, et nad sooviksid süüa rohkem puuvilju ja et puuviljad oleksid terve koolipäeva jooksul kättesaadavad. «Laste soov on mõistetav, sest koolipäev on pikk ja lisaks ühele põhisöögikorrale tekib vahepeal vajadus väikeste snäkkide järele,» rääkis Lode.

Väljakutse seisneb selles, et praegune toetuse süsteem võimaldab õpilasele päevas vaid veerand õuna, mis on selgelt ebapiisav. «Selleks, et teada, milline on laste reaalne puuviljade tarbimine, viime detsembris läbi pilootprojekti Tallinna kahes gümnaasiumis, et tulemuste põhjal edasisi ettepanekuid ja otsuseid teha,» lisas Lode.

Hommikusöök vajab samuti uuendamist. Kuigi koolides pakutakse putru, soovivad õpilased mitmekesisemaid valikuid nagu võileivad, munad ja peekon. «Lapsed tahavad toitu, mis annaks neile päevaks vajalikku energiat,» rääkis Lode.

Praegu on võimalik õpilastel endale soetada võileibu, vrappe ja smuutisid soetada koolipuhvetist vaid lisaraha eest.

Sööklad hubasemaks

Lode sõnul toodi suuremate murekohtadena välja ka asju, mida koolitoitlustaja üksi lahendada ei saa, sest need on seotud otseselt sööklakeskkonna ja õhkkonnaga. Noored märkavad, et paljud koolisööklad on liiga kõledad, kärarikkad ja ebameeldivad, ning lõunasöögiks antud aeg on väga lühike. Arutelu käigus kõlas küsimus, kas täiskasvanu tahaks ise süüa kärarikkas keskkonnas ja 20 minuti jooksul? Arutelu näitas, et lapsed ei ole enam lihtsalt toidu tarbijad, vaid aktiivsed osalejad, kes hoolivad oma tervisest, toidu päritolust ja söömise keskkonnast.

Arutelu toimus Vabamus ning sellest võtsid osa õpilased Keila koolist, Rakvere reaalkoolist, Randvere koolist, Tallinna Arte gümnaasiumist, Tallinna Saksa gümnaasiumist, Tartu Variku koolist, Viimsi koolist ja Ääsmäe põhikoolist.

Lastele esinesid inspireerivate ettekannetega ajakirjanik Priit Kuusk, kes rõhutas toidu ja toidutegija austamist, füüsik Aigar Vaigu, kes juhtis tähelepanu loovusele toidu valmistamisel, ning toitumisnõustaja Külli Holsting, kes selgitas tasakaalustatud toitumise mõju vaimsele tervisele.