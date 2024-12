TalTechi Arengufond jagas tudengitele rekordsummas stipendiume

​«Toetus loob noortele võimaluse pühenduda täielikult õpingutele, et nad ei peaks muretsema paralleelselt tööl käimise pärast. See omakorda suurendab nominaalajaga lõpetajate arvu, millest võidavad nii tudengid, ülikool kui ka maksumaksjad,» märkis arengufondi juhataja Elinor Toming.

Arengufondi nõukogu liige Arvo Oorn rõhutas, et stipendiumid on usaldusavaldus sellesse, et tudengid suudavad midagi enamat – muuta taristut, arendada keskkonnasõbralikke lahendusi ja kujundada Eestit kestlikumaks, targemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Toetajate panus ei ole ainult rahaline, vaid on investeering ideedesse, muutustesse ja uutesse lahendustesse, mida Eesti ja maailm täna vajavad. «Stipendiumite väljaandmine ei innusta ainult üksikuid andekaid üliõpilasi – see annab hoogu tervele ühiskonnale,» sõnas Oorn.

Arengufondi juhataja sõnul on partnerite välja pandud stipendiumite jagamine mõnes mõttes ka nende ettevõtete ja üliõpilaste kokku viimine. «On hulk edulugusid, kus kandidaadist on tänaseks välja kasvanud ettevõtte tippjuht,» tõi ta välja. «Riiklike stipendiumite vähenemine lisab erasektori toetuse vajadust, et Eesti majandusele oluliste spetsialistide koolitamine jätkuks ning neid lõpetaks piisav arv,» lisas Toming.

Tema sõnul on finantsiline tugi, aga ka kontaktid ettevõtetega noortele väga väärtuslikud, seda enam, et 2025. aastal ei ole üliõpilastel enam võimalik heade õppetulemuste eest tulemusstipendiumit saada – riik selleks ülikoolidele vahendeid ette ei näe. Samuti tõi ta välja, et üliõpilased saavad ettevõtetega koolialast koostööd teha, millest võivad välja kooruda äärmiselt sisukad bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.

Stipendiumikonkursist võttis sel korral osa ligi 500 tudengit, kellest 132 said toetusraha. Stipendiumid anti noortele talentidele üle pidulikul aktusel koos arengufondi toetajatega. Enim stipendiume läks inseneriteaduskonna üliõpilastele. Toming selgitas, et see oli igati ootuspärane, sest inseneriteaduskonnas õpib märksa rohkem tudengeid kui teistes tehnikaülikooli teaduskondades.

Järgmine arengufondi stipendiumikonkurss algab 22. veebruaril.