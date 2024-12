Uus algatus paneb õpetajad andma matemaatikatundi korraga mitme kooli õpilastele

Veebitunnid toimuvad klassiruumides samaaegselt ning koolis olev õpetaja või abiõpetaja on toetavas rollis, ühendades klassi veebitunniga ning hallates kohapeal õpilasi. Kursuse õppetöö ehitatakse üles nii, et õpilased saaksid igas veebitunnis mitu korda aktiivselt vastata ja ka tagasisidet.

«Piloodi tagasihoidlikum eesmärk on jõuda vähemalt 300 õpilaseni, aga loodavate kursuste potentsiaal on kindlasti palju suurem. Meie ootus on see, et pärast kevadet suudavad tiimid jätkata enda loodud kursuste pakkumist iseseisvalt. Kui esimesed kursused on edukalt tehtud, siis plaanime avada konkursid ka teisi teemasid katvate kursuste loomiseks,» lisas Rahamägi-Suits.