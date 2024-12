Tallinna Ülikooli teadlased said 2,5 miljonit kestliku tuleviku uurimiseks

Anu Realo sõnul hoolivad eestlased küll enda sõnul väga loodusest, kuid kalduvad oma igapäevaelus tegema siiski keskkonnale kahjulikke valikuid. «Me soovime algava projekti raames välja selgitada, millised on Eesti inimeste hoiakud jätkusuutliku arengu suhtes ning millele need tuginevad.»

Realo sõnul on kaugem eesmärk loomulikult kaasa aidata lahenduste leidmisele, mis suunaks inimesi oma igapäevaelus kestlikumaid valikuid tegema. Selleks on aga kõigepealt vaja mõista, mis on need konkreetsed takistused. «On selleks vähene teadlikkus või vastutustunde puudumine, aja ja ressursside nappus, poliitilised hoiakud või siis hoopiski keskkonnasõbralike lahenduste kättesaadavus, mis inimeste valikuid ja käitumist ennekõike mõjutab.»