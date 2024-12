TalTechi esimese AI-võistluse parimad saavad koha ülikoolis

Noored peavad lahendama ülesandeid tehisintellekti, programmeerimise ja loogika valdkonnast. Kokku saavad mõõduvõtmisel osaleda kuni 100 õpilast.

Uuenduslik võistlusformaat koosneb kolmest voorust. Eelvoorus läbivad osalejad informaatika tudengite välja mõeldud labürindi, kus tuleb vastata QR-koodi alla peidetud tehisintellekti ja programmeerimisega seotud küsimustele. Põhivoorus ootavad ees keerukamad ülesanded «Capture the Flag» formaadis, mis nõuavad teadmisi AI-st, andmetöötlusest ja algoritmidest. Esitusvoorus saavad parimad võistlejad võimaluse oma lahendusi tutvustada professionaalsele hindamiskomisjonile, kus otsustatakse paremusjärjestus.

«See võistlus on ainulaadne võimalus noortele, kes soovivad end proovile panna,» ütles TalTechi informaatika õppekava programmijuht Ago Luberg. «Võistluse kuus parimat saavad eritingimustel võimaluse asuda õppima TalTechi IT-teaduskonda enda valitud erialal,» rõhutas Luberg.

Ta lisas, et võistlusel saavad osaleda 100 õpilast, 60 kiiremat on juba kirjas, kuid laupäeval on võimalik tulla kohapeale ja võistlustulle asuda.

Robotexil kohapeal on registreerumine avatud laupäeva hommikul kella 9-ni. Osaleda saavad kõik vähemalt 16-aastased õpilased ning vajalik on isikliku sülearvuti, nutitelefoni ja laadija olemasolu.

Võistluse koordinaator ja informaatika õppekava tudeng Kelli Pikka märkis, et esimeses voorus on labürinti paigutatud kokku 11 punkti, kus QR-koodiga avanevad valikvastustega küsimused. Kõikidel võistlejatel on labürindi läbimiseks kuni 20 minutit ning 20 kõrgeima punktiskooriga osalejat pääsevad edasi põhivooru, selgitas Pikka ja sõnas, et võistluse täpsema käigu ja reeglitega saab tutvuda Robotexi ja TalTechi kodulehel.

Tallinna Tehnikaülikool kutsub kõiki Robotexile, kus ülikooli messiboksis saab tutvuda tudengivormeliga ja viia koju isetehtud taskulamp või teadmised päikesepatareide paigaldamise nippidest. Samuti on võimalik esitada küsimusi ja saada vastuseid TalTechi vastuvõtutingimuste ja õppimise kohta.

Robotex on planeedi suurim robotivõistlus, mis sai alguse 2001. aastal Tallinna Tehnikaülikooli klassiruumis. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, labürindi läbimises, võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, veerallis, rallikrossis, merepäästes ja teistes ülesannetes. Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest ja ülikoolidest, ettevõtetest ning ka välismaalt.