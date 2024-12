Solman Jašinile: Isamaa ei lase haridusleppega õpetajaid petta

«Sellise lepingu sõlmimine on võimalik siis, kui on riigieelarvesse piisavaid vahendeid planeeritud. Täna neid ei ole. Jah, Tallinna linnas oleme haridusvaldkonna asjad koos koalitsioonipartneritega kenasti ära korraldanud, kuid haridusleppes ette nähtud lubadustele katte leidmise probleemi pole riigi tasandil paraku proovitudki lahendada," kinnitas Solman.

Tema sõnul ei ole riik astunud sammugi, et anda haridusleppe sisustamiseks kohalikele omavalitsustele raha. Nii võib tühjade sõnade loopimist nimetada ka õpetajate lootuste petmiseks. «Valitsus on viimase aasta jooksul õpetajaid korduvalt stressi viinud. Kõnealune leppe tekst ei täida õpetajate kollektiivse töötüli lõpetamiseks varsemalt antud lubadusi,» rõhutas Solman.

Isamaa peab vajalikuks tagada õpetajate palgatõus, kuhu on arvestatud järelkasvu kindlustamine, mis on tuleviku võtmeküsimus. Ka toetab Isamaa õpetajate karjäärimudelit. «Meie räägime Isamaa vaatest õpetajate palgaküsimuse lahendamisest, aga Eesti200 soovib palgaküsimust haridusleppest lahti siduda ja 2025. aasta riigieelarves ei ole riigi lubatud palgatõusu ette nähtud! Me saame aru abilinnapea Jašini soovist oma erakonna minister löögi alt välja tuua, mistõttu ta reageerib Tallinna linnavõimu koalitsioonipartnerile valusalt, kuid ei ole põhjust, sest just riigi ülesanne on lubatud kohustused täita!» jätkas Solman.