Minister hämab: välja kuulutatud üksmeel haridusleppes ei vasta reaalsusele

Kui veel esmaspäeval kinnitas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) «Otse Postimehest» stuudios, et kõik osapooled peale mõne kohaliku omavalitsuse on haridusleppega liitunud, tunnistas teisipäeval ministeerium pressiteates, et 79 omavalitsusest vaid üheksa on leppele allkirja andnud.