Raplamaa omavalitsused on vastu Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli sulgemisele

Liidu kinnitusel on Vana-Vigala TTK unikaalne haridusasutus, mis on läbi aastate pakkunud haridust ja eluks vajalikke oskusi noortele üle Eesti, sealhulgas erivajadustega õppijatele. Koolil on haruldane spetsialiseerumine ja aastatepikkune kogemus, mida ei ole võimalik teistes õppeasutustes lihtsasti asendada.

«Raplamaa jaoks on Vana-Vigala TTK sulgemine märk riikliku regionaalpoliitika vajakajäämisest ja kohaliku tasandi huvide ebapiisavast arvestamisest. Raplamaa neli omavalitsust on viimastel aastatel teinud aktiivset tööd, et tagada piirkonnas atraktiivne elu- ja majanduskeskkond ning kvaliteetsed haridusvõimalused. Selliste suurte tööandjate ja haridusasutuste kadumine viib aga vastupidises suunas – elujõulised kogukonnad kaotavad stabiilsuse ja tühjenevad. Maakonnas on ellu rakendamisel Euroopa Liidu fondide meetme «Atraktiivse piirkondliku ettevõtluse ja elukeskkonna» (PEEK) projekt, milles Vana-Vigala TTKl on oma konkreetsed ülesanded. Ka see projekt on HTMi otsusega seatud löögi alla,» nentis liit.