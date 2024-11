Viis Eesti gümnasistide tiimi läheb AI-võistlusele jahtima 16 000-eurost auhinnafondi

Tiimid jaotuvad üle Eesti ning väärt töid laekus Võrust, Pärnust, Jõhvist ja Haapsalust.

«Kokku registreerus ideekonkursile sel aastal 39 meeskonda, millest igaühes oli kolm kuni viis liiget, seega osales sel aastal programmis 151 õpilast ja 31 õpetajat. See tähendab, et konkurents oli väga tihe ja näeme, et tehisintellekt ehk AI kõnetab noori väga ning nad soovivad sel teemal kaasa rääkida,» sõnas Solve For Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.

28 esitatud tööst valis ala ekspertidest koosnev žürii välja viis parimat, mille hulka kuulusid meeskond LaKiKe Parksepa keskkoolist Võrust, meeskond Kortsus Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, meeskond Leomy Jõhvi gümnaasiumist, meeskond Süvamõtlejad Pärnu Koidula gümnaasiumist ja meeskond Change For Better Läänemaa ühisgümnaasiumist.

Suures plaanis on noorte ideed seotud tehisintellektil põhinevate õppimist toetavate platvormide loomisega ehk integreerivad AI lahendusi otse õppetöösse ja toetavad või lihtsustavad seda. Näiteks pakub meeskond LaKiKe välja lahenduse, kus AI looks 1.–3. klasside õpilastele raamatutel põhinevaid illustratsioone, mis aitaksid neil lastekirjandusest paremini aru saada. Meeskond Leomy pakub välja aga lahenduse, kuidas õppetööd mängulisemaks muuta ning AI eesmärk on luua õppimist toetavaid mänge.

«Samuti näeme selgelt, et väärt töid laekus meile kõikjalt üle Eesti, seega ei puuduta teema kindlasti vaid pealinnas või suurlinnades elavaid noori, vaid õppureid eri piirkondadest,» ütles Tamelyte.

Ideekonkursi Solve For Tomorrow raames tuli noortel välja mõelda idee, kuidas tehisintellekt kooliellu abimehena kaasata nii, et õpilased ka iseseisvalt õpiksid. Auhinnafondiks on Samsung välja pannud 16 000 eurot ning edasipääsenud viis meeskonda lähevad selle auhinnafondi nimel võistlema Baltikumi-ülesele finaalüritusele, mis toimub 11. detsembril Riias.