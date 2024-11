Tallinn tunnustas Raestipendiumiga 16 magistranti ja doktoranti

Stipendiumid pälvisid üliõpilased, kelle uurimistöödel on praktiline väärtus Tallinna arengule ning kes panustavad linna ees seisvate väljakutsete lahendamisse. Tänavu pälvisid stipendiume üliõpilased Tallinna suurematest ülikoolidest – Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast ja Estonian Business Schoolist. Samuti tunnustati Tartu Ülikooli tudengeid, kelle uurimistööd on seotud Tallinna linnaga.

Abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on Raestipendiumid suurepärane võimalus tunnustada ja toetada tudengeid, kelle uurimistööde tulemused aitavad muuta Tallinna linna paremaks. «Tänavused stipendiaadid käsitlevad teemasid, mis on linnaelu seisukohast ülimalt olulised – alates linna rohepöördest ja energiavaesusest kuni tehisintellekti rakendamiseni linnajuhtimises. Need tööd ei ole pelgalt akadeemilised uurimused, vaid neil on reaalne potentsiaal muuta meie linnaelu paremaks ja innovaatilisemaks. Meil on hea meel, et saame olla osaks nende üliõpilaste ja noorte teadlaste teekonnal ning pakkuda neile tuge, mis aitab viia nende ideed praktikasse,» lausas Jašin.