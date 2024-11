Ustus Aguri nimelise stipendiumi pälvis TalTechi doktorant Elli Valla

Valla on TalTechi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eriala doktorant, kelle doktoritöö teema on «Tehisintellekti rakendamine inimese peenmotoorika kinemaatika analüüsis Parkinsoni tõve diagnoosimiseks». Doktoritöö juhendajad on TalTechi tarkvarateaduste instituudi professor Sven Nõmm ning Tallinna Ülikooli kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela.