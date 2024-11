Lõpeb tänavune avalduste vastuvõtmine politseiametniku õppekavale

Tegemist on intensiivse ja praktilise õppega, mis valmistab kadetid ette patrullpolitseiniku või piirivalvuri tööks politsei- ja piirivalveametis. Avalduste esitamine on SAIS-is avatud kuni neljapäeva südaööni.

«Politseiametniku kutseõpe annab tulevasele ametnikule teadmised, oskused, mis võimaldavad kohe tööle asuda politsei- ja piirivalveametis. Eesootav töö on vaheldusrikkas ja põnevas keskkonnas, saab hoida ja kaitsta oma piirkonna turvalisust, reageerida hädaabi sündmustele, muuta liiklust turvalisemaks ning lahendada süütegusid,» selgitas politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani.

«Praegune vastuvõtt on ideaalne võimalus just neile, kes suvel ei olnud oma tulevikuvalikus kindel või jäi kandideerimisel joone alla. Tulge kandideerima ja juba 2025. aasta jaanuaris saate õppima asuda,» lisas Jaani.

Politseiametniku õppekaval õppimine on tasuta ning õppuritele tagatakse tasuta majutus toitlustus ja sportimisvõimalused, lisaks igakuine põhistipendium 300 eurot.

Kadettide tagasiside põhjal on õpe mitmekülgne, praktiline ja adrenaliinirohke. «Siinne õpe on toonud igapäevaellu täiesti uue rütmi ja põnevuse. Loengud on täis praktilisi tegevusi ning eneseületamist, sest paljusid asju teeme esmakordselt elus,» ütles üks septembris alustanud kadettidest.