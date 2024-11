Reid Ida-Virumaal: 12 koolibussist vaid ühel polnud puuduseid

Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitsoni sõnul ei erinenud kahjuks Ida-Virumaa kontrollidel leitu sellest, mida sarnaste reidide käigus avastati hiljuti nii Tartus kui Raplamaal.

«Kontrollitud kaheteistkümnest bussist vaid ühe osas ei saanud välja tuua ühtegi puudust. Peamised rikkumised olid seotud lasterühma märkide puudumisega ja juhtide keeleoskusega. Kahjuks tuli kaks bussi saata kordusülevaatusele - üks rikkega pidurisüsteemis ja teine seoses probleemidega turvavöödega,» kommenteeris Tiitson.

Lisaks oli ühel bussil tulekustuti kinnitatud selliselt, et seda ei oleks saanud ohuolukorras kasutada. Kahe juhi puhul oli kahtlus, et nad ei tööta teenust osutava ettevõtte juures ja kahe puhul tuvastati töö- ja puhkeaja rikkumisi.

Transpordiamet soovitab nii koolibussivedude teenusepakkujatel, kui nende tellijatel enne reisijatevedu kontrollida, et kõik tingimused on selle alustamiseks ja liikluses osalemiseks täidetud. Liiklusohutus on kõigi teha ning isegi pisematele probleemidele tähelepanu pööramine võib aidata õnnetusi ära hoida.

Käes on pime aeg ja erilise tähtsuse omandab bussijuhtide hoolsus õpilasliinidel. Laste veoks kasutataval bussil peab esi- ja tagaosas olema õiges suuruses lasterühma tunnusmärk ning peatuse ajal peavad põlema ohutuled. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sõiduki rehvidele. Kulunud või vanuse tõttu oma haardeomadused kaotanud rehvidega sõidukid on suureks ohuks liikluses.

Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi juht Annika Elm tuletas meelde, et kui bussides on olemas turvavööd, siis need tuleb enda turvalisuse tagamiseks ka kinnitada. «Vähim, mida üks õpilasvedusid osutav teenusepakkuja saab teha, on lastele enne sõidu alustamist meelde tuletada, et turvavöö tuleb kinni panna. Paljud väikesed lapsed osalevad liikluses ning sõidavad bussiga võibolla elus esimest korda ning nad ei pruugi ise selle peale tullagi. Siis on sõbralik meeldetuletus rihm kinni panna odavaim elukindlustus, mida üks hooliv bussijuht lastele pakkuda saab,» märkis Elm.

Ta lisas, et vähemtähtis pole aga seegi, et teenusepakkuja veenduks, et turvavööd oleks töökorras ja neid oleks võimalik ka kasutada.