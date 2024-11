«Taskuraha mäng» on õpetlik ja lihtne lauamäng taskuraha kogumisest ja kulutamisest, mis on suunatud eelkõige algklasside õpilastele.

Konkursi žüriiliikme ja Junior Achievement Eesti juhi Kersti Loori sõnul laekus konkursile palju vahvaid mänge. «Noorte loovus on piiritu ning äge oli vaadata, milliste ideede peale nad mängu prototüüpe luues tulid,» märkis Loor ja lisas, et koolis mängu kaudu omandatavad teadmised kinnistuvad lastel paremini.

Teise žüriiliikme ja rahatarkuse eestkõneleja Kristjan Liivamägi sõnul on noorte loovus inspireeriv. «Võidutöö mäng, millest sündis rändmäng, on suunatud nooremale sihtgrupile, kellele on rahatarkuse lauamänge loodud pigem vähem. Lauamäng on õpetajatele hea abivahend koolides lastega mängu mängida ja uusi teadmisi omandada,» märkis Liivamägi.