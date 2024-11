Vaata, kes on Eesti parimad e-rehkendajad

TalTechi rektor Tiit Land sõnas, et e-rehkenduse populaarsus ehmatas teda ja kogu korraldustiimi, seda väga heas mõttes. «Algatuse suur edu näitab, et matemaatika kõnetab inimesi ning paljud ei karda oma matemaatikaoskusi proovile panna. Usun, et me kõik ootame juba järgmise aasta oktoobrit, et teha taas e-rehkendust,» ütles rektor Land.