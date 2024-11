Haridusjuhtide praktikaprogrammi viienda lennu lõpetas 11 koolijuhti

Kuues lend suundub jaanuaris praktikale. Osalejate seas on nii üld-, kutse- kui alusharidusjuhid Tallinna linna, Tartu linna ja riigikoolidest, programmiga liituvad esmakordselt Rakvere linn ja Saku vald. Esimesed kümnenädalased praktikad algavad jaanuaris ning kestavad märtsi lõpuni. Sellel perioodil on osalejad oma koolist või lasteaiast eemal ning keskenduvad tööle praktikaorganisatsioonis. Praktikat pakuvad Bolt, Glia, LHV, Telia, SEB, Swedbank ja Wise ning esmakordselt ka Tallink ja riigimetsa majandamise keskus.

Üheksa kuud kestva arenguprogrammi eesmärk on edendada koolijuhtimise kvaliteeti. «Osalejad saavad võimaluse astuda harjumuspärasest keskkonnast välja, et õppida ja kogeda, kuidas toimub juhtimine organisatsioonides, mis on tuntud oma kaasaegse ja töötajasõbraliku kultuuri poolest,» rääkis programmist Heateo Haridusfondi koolijuhtimise valdkonna juht Ann Leppiman.

«Senised viis hooaega on näidanud, et praktikaorganisatsioonide eeskujul on koolidesse jõudnud erinevaid tegevusi, mis toetavad sisekliimat või loovad suuremat selgust. Need omakorda on olulised sammud, et pidurdada õpetajate lahkumist koolist ja suurendada õpilaste koolirõõmu,» lisas Leppiman.