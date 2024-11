Tartu Tervishoiu Kõrgkool avab aastapäeval uue liikumislabori

«Ühiskonnas tervikuna on kasvanud ootused tervishoiuteenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele, mis omakorda seab kõrgendatud ootuse valdkonna õppele, selle kvaliteedile ja kättesaadavusele. Uued tehnoloogiad, kvaliteetne ning tööandjatega lähedases koostöös õpe, teaduspõhine teenuste arendus ning uurimistöö on järjepidevalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fookuses,» sõnas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden. «Oluline on, et suudaksime tervishoiu teenusvajaduse kasvu juures üha rohkem suunata oma fookust ja ressursse ka ennetamisele ning terviseteadlikkuse arendamisele.»