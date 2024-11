Algavad tulevase programmeerimiskooli kood/Võru ehitustööd

Võrumaa Arenduskeskuse juhi sõnul on juba praegu näha, et huvi kooli vastu on oluliselt laialdasem ja ei piirdu Kagu-Eesti või Võru maakonna inimestega. «Me otsisime seoses gümnasistidele suunatud programmeerimise e-kursusega õppekeskkonna testijaid ning nägime, et kandideerijate seas oli kohalikke ja inimesi kaugemalt võrdselt,» ütles Toots.