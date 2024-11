Koolijuhid asuvad ellu viima lahendusi alustavate õpetajate toetuseks

Andmed näitavad, et esimest korda elus õpetajatöö alustajaid on igal aastal järjest rohkem, 2023/2024 õppeaastal oli neid näiteks 1385. Paraku lahkub iga neljas alustav õpetaja koolist enne teist õpetaja-aastat. Üks olulistest lahkumisotsuse põhjustajatest on ebapiisav tugi sisseelamisperioodil. Kiire lahkumise pidurdamiseks ja jätkamise toetamiseks saaks aga teadlikumalt ja süsteemsemalt kujundada õpetajate töö- ja arengukeskkonda alates nende tööle tulemisest kuni lahkumiseni.

«Uus arenguprogramm kannab nime Alustavat õpetajat toetava kooli hüppelaud. Meie suur eesmärk on selle abil toetada koolides kvaliteedihüpet õpetajate töökogemuse kavandamisel ja strateegilises personalijuhtimises,» ütles Triin Noorkõiv, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool tegevjuht. «Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et koostöös Heateo Haridusfondiga saame kaua küpsenud mõtte ellu viia ja aidata tugevamalt kaasa Eesti õpetajate järelkasvu väljakutse lahendamisele.»

Heateo Haridusfondi juhi Kadri Väljaste sõnul on kool üsna nõudlik töökeskkond, kus alustavale õpetajale kulub ära igakülgne tugi, mis aitab esimese paari aasta jooksul tekkivate väljakutsetega toime tulla. «Samas on näiteks erasektoris kasutusel palju häid võtteid uute töötajate sisseelamise toetamiseks ja heaolu tõstmiseks, mida on lihtsasti võimalik kooli üle tuua ning mis ei nõua ka eraldi rahalisi ressursse - seda on kinnitanud meie viieaastane kogemus haridusjuhtide praktikaprogrammiga,» ütles Väljaste.