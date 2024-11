Lennuakadeemia rektorikandidaadid kohtuvad avalikul debatil

Kui avalik-õiguslike kõrgkoolide rektorikandidaatide jaoks on avalik debatt tavapärane, siis rakenduskõrgkoolidel on see esimene selline sündmus. Haridus- ja teadusministeerium on nüüd lisanud debati ametlikuks rektori värbamisprotsessi osaks ka rakenduskõrgkoolidele.

Lennuakadeemia rektorikandidaatide debatt toimub reedel kell 16–18 Tartumaal Kambja vallas lennuakadeemia õppehoones. Debatist võtavad osa rektorikandidaadid Karl-Eerik Unt, Koit Kaskel ja Maido Merisalu.

Karl-Eerik Unt on lennuakadeemia lennundustehnika osakonna juhataja, IKT/TECH õppekava juht ja lennundustehnilise personali koolitusorganisatsiooni tegevjuht. Ta on tegev lennuõnnetuste uurimise eksperdina ohutusjuurdluse keskuses. Undil on Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse ja tootmistehnika magistrikraad.

Koit Kaskel on praegu lennuakadeemia rektor ja sertifitseeritud lennukoolitusorganisatsioonide üldjuht. Varem on ta olnud lennuameti peadirektor. Kaskelil on Estonian Business Schooli ärijuhtimise magistrikraad.

Maido Merisalu on Tartu Ülikooli hargettevõtte Captain Corrosion juhataja, insener ja õppejõud Tartu Ülikooli füüsika instituudis. Merisalul on Tartu Ülikooli doktorikraad materjaliteaduses.

Rektorit valib seitsmeliikmeline valimiskogu, kuhu kuuluvad kaks haridus- ja teadusministeeriumi esindajat, kaks lennuakadeemia nõukogu liiget, kellest üks on üliõpilaste esindaja, kaks nõunike kogu liiget ning üks sidusorganisatsiooni esindaja.

Rektori ametiaeg kestab viis aastat ning uus ametiaeg algab järgmise aasta jaanuaris.

Rektori valimisprotsess kuulutati välja seoses praeguse rektori Koit Kaskeli ametiaja lõppemisega. Kaskel asus ametisse 2020. aasta jaanuaris.