Eesti Lennuakadeemia rektorikandidaadid kohtuvad avalikul debatil

Kui avalik-õiguslike kõrgkoolide rektorikandidaatide jaoks on avalik debatt tavapärane, siis rakenduskõrgkoolide seas on see esmakordne selline sündmus. Haridus- ja teadusministeerium on nüüdsest lisanud debati ametlikuks rektori värbamisprotsessi osaks ka rakenduskõrgkoolidele.