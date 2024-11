Karmid tulemused: kontrollitud koolibussidest vastas vaid üks nõuetele

Kontrollidel keskendus transpordiamet nõuetekohasele dokumentatsioonile ning politsei- ja piirivalveamet sõiduki tehnonõuete ning töö- ja puhkeaja kontrollile. Kokku kontrolliti 18 ühissõidukit.

«Olukord on tegelikult päris masendav. Kaheksateistkümnest ühissõidukist ainult ühel ei tuvastatud ühtegi rikkumist,» kommenteeris transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson.

Iga viga on ohtlik

Tema sõnul on sel aastal tehtud kaks suuremat õpilasliinide kontrolli ning vead on suhteliselt analoogsed. «Kuigi laste ja teiste liiklejate ohutust ohtu seadvad vead on vähemuses, on need ikkagi tõsised. Erakorralisele ülevaatusele saadetud bussidest ühel oli kütuseleke ja teisel viga pidurisüsteemis. Samuti ei saa väheoluliseks pidada töö- ja puhkeaja rikkumisi ning lasterühma märkide puudumist.»

Kaks bussi saadeti erakorralisele ülevaatusele, ühel bussil puudus ühenduse tegevusloa tõestatud koopia, kolmel bussil puudusid lasterühma märgid, ühel bussil oli varuväljapääs tähistamata, üks juht rikkus töö- ja puhkeajareegleid, üks juht ei töötanud vedu teostava ettevõtte juures ja kolmeteistkümnel juhul puudus või ei olnud juhil esitada nõuetekohast sõiduplaani.

Käivitati mitu menetlust

Tartu patrullitalituse grupijuht Priit Kiidron märkis, et reidi käigus kontrollitud kaheksateistkümnest bussist olid politsei hinnangul neljal bussil sellised puudused, mille puhul tuli alustada väärteomenetlust või suunata sõidukid tehnilise seisukorra vastavuse kontrolli, sest leitud puudustega ei ole lubatud reisijatevedu mingil juhul teostada.

Sel aastal on transpordiameti ja politsei ühiste reidide käigus avastatud, et üha rohkem esineb teenuse tellijast tulenevaid vigu. Kuigi vedu teostav firma on oma ala ekspert ja peaks veo tellija tähelepanu juhtima asjaoludele, mis takistavad tal seadusest tulenevate nõuete kohast veo teostamist, sest lõplik vastutus lasub veo teostajal, mitte tellijal. Kuid puudulik või puuduv sõiduplaan on samapalju tellija kui veo teostaja süü.

Transpordiamet soovitab nii koolibussivedude teenusepakkujatel kui nende tellijatel enne reisijatevedu kontrollida, et kõik tingimused on selle alustamiseks ja liikluses osalemiseks täidetud. Liiklusohutus on kõigi teha ning isegi pisematele probleemidele tähelepanu pööramine võib aidata õnnetusi ära hoida. Lisaks tasub ka lapsevanematel huvi tunda, milliste sõidukitega ja kuidas nende lapsi iga päev kooli ja koolist koju sõidutatakse. Kogemus näitab, et suurem kogukonna huvi selle teenuse vastu toob tavaliselt kaasa uute ja ohutumate busside kasutuse.