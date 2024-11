Kirjanduskangelaste elluäratamine tõi filmitootjatele õpetajate tunnustuse

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse esimehe Kaja Sarapuu sõnul ärkavad paljud eesti kirjanduskangelased Taska Filmides ellu, ärgitades taasavastama ammu loetud raamatuid. «Eestikeelsed filmid meie oma armastatud tegelaskujudega on värskendav elamus tänapäeva maailmas, kus inglise keele pealetung annab endast märku igas valdkonnas. Eesti kirjanduse suurteoste filmikeelde panemine pakub eesti keele ja kirjanduse õpetajatele tänuväärset lisamaterjali, võimaldades analüüsida ainest uudse vaatenurga alt,» märkis Kaja Sarapuu.

«Taska Filmi prioriteediks on algusaastatest alates olnud just eestikeelsete filmide tootmine ja mõeldes alati eelkõige kodumaisele kinopublikule. Oleme ikka püüdnud pakkuda kultuurset meelelahutust, milles oleks alati ka midagi silmaringi laiendavat ja õpetlikku,» ütles Kristjan Taska, kelle viimatine linateos «Vari» Juhan Liivi ainetel on praegu ka kinoekraanidel.