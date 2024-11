Haridus ja teadusministeerium (HTM) lõi selle aasta alguses tehisintellekti töörühma, mille põhiülesandeks on tuvastada praegu eksisteerivad tehisintellekti mõjud haridusele ning võimaluse korral tehisaruga seonduvalt kiiresti hariduse vallas midagi ära teha. Töörühma ministeeriumi poolne liige Sten Kapten nentis, et seni on minister kõik töörühma antud soovitused heaks kiitnud. Soovituste hulka kuulub näiteks õpetajate ja ametnike tehisaru teemaline koolitamine.

Koostöö ülikoolidega

«Haridus- ja noorteamet (harno) on õpetajate koolitamisega juba eelmise aasta lõpul algust teinud ja meie nägemus on see, et sellega tuleb jätkata. Koolituste juures loodame abi saada edaspidi ka ülikoolidelt. Väiksemat sorti väljakutse on ka kindlasti see, et tehnoloogia kiire areng toob endaga kaasa vajaduse materjale järjepidevalt uuendada,» ütles Sten Kapten.

Ta selgitas, et praegu arutatakse koostöövõimalusi haridustehnoloogidega ehk inimestega, kes tutvustaks õpetajatele, millised arengud on tehisaru vallas toimunud ja kuidas õpetajad neid klassis rakendada saaksid. Kapten nentis, et ligi pooltes koolides pole haridustehnolooge ning oluline on mõelda, et kuidas need koolid ei jääks AI-õppe rongilt maha.