GRAAFIKUD Kes on Eesti noored ettevõtjad?

Kaks kolmandikku noortest ettevõtjatest on mehed

Analüüsist selgus, et ligi kaks kolmandikku noortest ettevõtjatest on mehed ning üks kolmandik on naised. «Eesti noor ettevõtja on pigem mees kui naine,» tõi esile statistikaameti juhtivanalüütik ja analüüsi autor Märt Leesment, kelle sõnul on ettevõtjate osatähtsus noorte meeste hulgas märgatavalt kõrgem (4,7%) kui naiste seas (3%). Analüüsist saab veel välja tuua, et noored isad on tõenäolisemalt ettevõtjad (9% vanuserühmast) kui need, kel lapsi ei ole (3,8%).

Ehkki noori ettevõtjaid leidub kõikjal Eestis, hakkas Leesmenti sõnul silma, et jõukamates valdades on noorte ettevõtlusaktiivsus kõrgem ning keskmiselt on see kõige kõrgem Tallinna lähiümbruse valdades – näiteks Harkus, Kiilis ja Viimsis on noorte ettevõtjate osakaal kõigis 5%. Samas eristuvad ka mitmel pool mujal Eestis kõrge noorte ettevõtjate osakaaluga piirkonnad. «Kõige kõrgema noorte ettevõtlusnäitajaga on Luunja vald (6%) Tartu lähedal. Samuti on noorte ettevõtjate osakaal kõrgem näiteks Hiiumaa, Räpina ja Rõuge valdades, kus see on ka 5%» lisas Leesment. Noorte ettevõtjate osatähtsus on madalaim Loksa linnas.