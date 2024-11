Ministeerium lubab: riik tagab õpetajate uueks karjäärimudeliks vajaliku lisaraha

Kui mitmed omavalitsused on teatanud, et ei soovi hariduslepet väljapakutud kujul allkirjastada, kuna sellega kaasnevad lisakulud on katmata, siis haridusminister Kristina Kallas kinnitas selgituskirjas omavalitsustele, et hariduslepe ei vähenda omavalitsuste autonoomiat ning riik planeerib karjäärimudeli rakendamiseks vajalikud lisaressursid.