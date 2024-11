EKI projektijuhi Maria Kihlevelti sõnul on LAK-õppe metoodika tõhus vahend, mille kaudu saab omandada keele- ja aineteadmisi samal ajal ja ühtlasi arendada ka õpioskusi. «Selle rakendamine koolides muudab õppeprotsessi praktilisemaks, huvitavamaks ja sisuliselt toetavamaks, aidates õpetajatel õpetada paremini just neid õpilasi, kelle emakeel ei ole eesti keel,» rääkis ta.

LAK-õppe meetod annab õpetajatele vajalikud tööriistad ja oskused, et õpetada erinevaid aineid eesti keeles, pakkudes samas tuge ja motivatsiooni mitmekeelse taustaga õpilastele. «LAK-õpe aitab arvestada eri tausta ja keeltega õpilaste vajadusi,» lisas Kihlevelt.

Näiteks võib bioloogiatunniks õppida õpetaja kasutama illustratsioone, lihtsustatud sõnastikke ja näitlikustamist. «Seda selleks, et aidata õpilastel mõista keerulisemaid termineid nagu «rakumembraan» või «ainevahetus». Samamoodi võib matemaatikaõpetaja õppida kasutama rohkem visuaale ja lihtsustatud keelt, et raskemaid tehteid paremini selgitada,» tõi Kihlevelt näiteid koolitusel omandatavatest oskustest.

LAK-õppe koolitaja ja Tallinna Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja Kati Bakradze-Pank sõnas, et selline meetod võimaldab hoida ainet fookuses, ent samas käsitleda keelt kui vahendit mõistete selgitamiseks või teemast aru saamiseks ja seoste loomiseks. «Õpetajad on aineõpetajana justkui ka keeleõpetajad, mis on selle koolituse läbiv fookus ja ka õpetaja enda vastutus,» ütles ta.