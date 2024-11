Koolides algab kampaania toiduraiskamise vastu

Äravisatud toidukogused kaalutakse iga päev üle ning nädala lõpus selgub võitja ehk kool, kus õpilase kohta raisatakse kõige vähem toitu.

Daily kaubamärgi all koolitoitu pakkuva Baltic Restaurants Estonia tegevjuhi Aaro Lode sõnul väheneb toidujäätmete hulk igal aastal. Koolidevahelisest võistlusmomendist on olnud siin selget kasu – juba esimesel aastal vähenes toidujäätmete maht 20 protsenti, aasta hiljem veel 10 protsenti ning möödunud aastal viis protsenti võrreldes varasema aastaga.

«Näeme, et õpilastel tekib järk-järgult teadlik harjumus tõsta taldrikule just nii palju toitu, kui ära süüa jõutakse,» rääkis Lode. Kui 2021. aastal viskas iga õpilane prügikasti keskmiselt 21 grammi toidujäätmeid, siis möödunud aastal oli see 18 grammi. Rekordiliselt vähe toitu ühe õpilase kohta läks möödunud aastal raisku Tallinna Mustjõe gümnaasiumis, kus saavutati tulemuseks 5,41 grammi. Möödunud aastal visati Mustjõe gümnaasiumis viie päeva jooksul kooli peale kokku 22,4 kilo toitu, aasta varem oli see number aga 46,1 kilo, mis näitab, et kõigil koolidel on võimalik läbi teadliku tegutsemise oma jäätmete vähendamisesse panustada.

Baltic Restaurants Estonia ja Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse uuringust on varasemalt selgunud, et igal aastal visatakse Eesti koolide ja lasteaedade sööklates ära 1900 tonni toitu. Valdav osa sellest ehk 80 protsenti toidukaost tuleb just õpilaste taldrikutelt. See on ka põhjus, miks kutsuti ellu koolitoidu jäätmete kaalumise kampaania.