Andreas Ventsel räägib inauguratsiooniloengul heidutuse semiootikast

Heidutus tähendab julgeolekupoliitikas seda, kui vastaspoolt püütakse plaanitavast kõrvale kallutada. Selle eesmärk on hoida vastast mingit tegevust sooritamast, ähvardades teda liiga suurte kulude või kahjudega. Oma strateegia väljatöötamise kõrval on julgeoleku mõttes sama tähtis hinnata vastase heidutuse usutavust ja tõhusust.

Hübriidkonfliktide puhul on heidutuse roll laiem, hõlmates sõjaliste meetmete kõrval ka meedia ja kommunikatsiooni kaudu üles ehitatud narratiive. «Tänapäeval käib konfliktide kujundamine, õigustamine ja vastase määratlemine paljuski tähenduste kaudu, millega mõjutatakse ühiskonna meelsust heidutustegevuse suhtes. See osutab ühtlasi meedia ja selle tarbija tähtsusele teemakohastes teadusuuringutes,» rääkis Ventsel.

Tihti õnnestub heidutamine siis, kui rõhutakse millelegi, mis on vastaspoole jaoks identiteedi ja kultuurimälu seisukohalt tähenduslik. «Näiteks ei ole E-Eesti üksnes infotehnoloogiline taristu, vaid on ka juurdunud enesekirjeldusse meist kui uuendusmeelsest ja digiarenenud rahvast. See võib omakorda suurendada meie ühiskondlikku haavatavust vastase heidutuse suhtes,» selgitas professor.