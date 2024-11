Koolid ja lasteaiad saavad asendusõpetajaid tellida uues infosüsteemis

Varem käsitsi toimunud asenduste korraldus on nüüd infosüsteemis automatiseeritud. Eestikeelsele haridusele üleminekul on asenduste vajadus suur ja nii saab ASÕP koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga veelgi tõhusamalt toetada koole ja lasteaedu eestikeelsele õppele üleminekul.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et asendusõpetajate programm on olnud riigile hea partner haridusasutuste toetamisel. «Õpetajate asendamise vajadused tekivad tihti ootamatult ja vajavad kiireid lahendusi, mida uus IT-süsteem peaks aitama pakkuda,» ütles Kallas. «Asendusõpetajad on meile tõhusaks abiks eestikeelsele haridusele üleminekul, kuna paljud üleminevate koolide õpetajad osalevad aktiivselt erinevatel keeleõppe- ja metoodika koolitustel ning nende kvaliteetseks asendamiseks ei pruugi piisata õppeasutuse enda personalist.»

«Olukorras, kus koolid ja õpetajad on väga suure pinge all, on asendusõpetajate programmist seitsme aastaga kujunenud Eesti haridussüsteemis oluline lüli, hoolitsedes selle eest, et haigestunud, koolitusel oleva või muul põhjusel klassi eest puuduva õpetaja tunnid oleksid kvaliteetselt sisustatud ja õpilaste areng toetatud,» rääkis Heateo Sihtasutuse tegevjuht Pirkko Valge. «IT-süsteem, mis aitab asendusi kiiremini ja tõhusamalt korraldada, annab programmile veelgi suuremad võimalused,» lisas Valge.

Heateo Sihtasutus on toetanud asendusõpetajate programmi arengut MTÜ ASÕP loomisest alates – läbi sotsiaalsetele ettevõtetele mõeldud NULA inkubaatori ning hiljem Heateo Mõjufondi ja Heateo Haridusfondi kaudu.

MTÜ ASÕP asutaja Teibi Torm märkis, et seitsme aasta jooksul on programmiga liitunud üle 3800 asendusõpetaja, kes on asendanud kokku üle 65 000 tunni enam kui 360 koolis ja lasteaias. «Oleme otsinud head lahendust, mis teeks asenduste korraldamise ülilihtsaks. Lõpuks on meil valminud oma IT-süsteem. See on oluline verstapost ning oleme väga rahul, et saame haridusse tuua midagi uut.»

Tormi sõnul on asendusõpetajate leidmine nüüd võimalik igal ajal – olgu tööpäeva õhtu, nädalavahetus või püha.

Uue IT-süsteemi arendamine sai võimalikuks koostöös Heateo Haridusfondi, haridus- ja teadusministeeriumi ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

MTÜ ASÕP on sotsiaalne ettevõte missiooniga pakkuda õppeasutustele süsteemi asendusõpetajate leidmiseks vähese aja- ja energiakuluga. Pikaajaline eesmärk on tuua asendusõpetamise kaudu uusi õpetajaid koolidesse ja lasteaedadesse.