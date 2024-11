Eesti Haridustöötajate Liit kutsub omavalitsusi haridusleppega ühinema

«Sellegipoolest on tegemist olulise sammuga Eesti hariduse tuleviku kindlustamisel ja õpetajate väärtustamisel. Kutsume ka kõiki kohalikke omavalitsusi üles liituma ja allkirjastama haridusleppe, et tugevdada koostööd ja tagada ühtlaselt kõrge hariduse kvaliteet üle kogu riigi. Ühise tegutsemise kaudu suudame saavutada jätkusuutlikud lahendused nii õpetajate töötingimuste kui ka õpilaste õpikeskkonna parendamiseks,» lisas Voltri.

EHL rõhutab, et leppe edukaks elluviimiseks on hädavajalik koolipidajate ja õpetajate koostöö ja pühendumus. Haridusleppe allkirjastamine on samm lähemale haridussüsteemile, mis on paindlik, õiglane ja kestlik ning mis toetab õpetajate professionaalset arengut ja motiveerib neid pikemaajaliselt oma ametit pidama.