Tartu Ülikool ja ERM tihendavad koostööd doktorantide õpetamisel

Kui seni on ühine tegutsemine piirdunud suuresti humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnaga, siis nüüd on loodud head eeldused sidemete loomiseks ka teiste teadusaladega.

Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituut on teinud ERM-iga pikka aega koostööd. Selle tulemustest saavad iga päev osa kõik muuseumikülastajad, kes tulevad vaatama muuseumi püsiekspositsiooni või soomeugri hõimude kultuuri ja pärimust kätkevat näitust.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaani Riho Altnurme sõnul on senine ühistöö hõlmanud nii etnoloogia, arheoloogia kui ka usundilooga seotud uurimisteemasid. Uue teemana pakub huvitavaid uurimisvõimalusi digihumanitaaria.

ERM-i teadusdirektor Pille Runnel peab teadmussiirdedoktorantuuri meedet ERM-ile väga oluliseks, kuna doktoriõpe mängib eri uurimissuundades ja -rühmades keskset rolli. «Doktorandid toovad uurimisrühmadesse uusi erialaseid teadmisi. ERM omakorda suudab neile pakkuda tugevat tugivõrgustikku teemadel, millele oleme Eestis spetsialiseerunud just meie. Meile on oluline teadlaste pealekasv, nii et lõpuks saaks juhendatavatest juhendajad,» ütles Runnel.