Reformierakonna omavalitsuskogu: haridusleppe sõlmimine tuleks edasi lükata

«Me näeme, et leppega pannakse kohalikele omavalitsustele täiendavaid kohustusi, millel puuduvad finantsgarantiid,» ütles Talviste ning tõi välja, et mitme haridusleppe punkti puhul on vaja ka täiendavaid analüüse, et selgitada välja nende rahaline kulu.