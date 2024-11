Keskkooliõpilased saavad kandideerida tuntud tegijate töövarjudeks

Töövarjupäev on programm, mille käigus noored saavad võimaluse ühe tööpäeva jooksul heita pilk oma ala spetsialisti tööle. Igal aastal korraldab noorteorganisatsioon JA Alumni Estonia töövarjupäeva eriprojekti Töövarjupäeva Kroon, millega ambitsioonikamatele noortele antakse võimalus minna töövarjuks tuntud tipptegijatele. Sel aastal on Krooni raames võimalik kandideerida enam kui 20 avaliku elu tegelase töövarjuks. Kandideerida saab kuni 10. novembrini.

Juba mitmendat aastat osaleb algatusel moelooja Tiina Talumees, kes traditsiooniliselt varju uue kollektsiooni esitlusele kaasa võtab. Sel korral avaneb ühel noorel eriline võimalus Toomas Luhatsiga minna Von Focki telesarja esilinastusele, mida on juba aastaid ettevalmistatud ja mis on kindlasti üks Eesti läbi aegade suurimaid draamasarju.

«Töövarjupäeva Kroonist on kujunenud tore traditsioon: projekt on osutunud populaarseks kõikjal üle Eesti ning noored teavad sündmust igal sügisel juba oodata. Proovime igal aastal leida erivaldkondade tipptegijaid, kes noori enim kõnetavad ning kellega päev oleks noorele silmiavav,» rääkis JA Alumni Estonia juht Maria Palk.

«Hea meel on tõdeda, et varjutatavad kaasavad noori üha-enam oma erilistesse päevadesse, mis on ägedaid tegemisi täis. Meile meeldib öelda, et üks päev tipptegijaga võib muuta noore elu. Seda just seetõttu, et ta saab minna lähemalt uudistama ametit, mis talle põnev tundub ja sellest võib kujuneda tema tuleviku rada,» lisas Maria Palk.