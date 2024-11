Maaülikool pakub tasuta matemaatika riigieksami ettevalmistuskursust

Kursuse lektor Annika Paltsepp rõhutas, kui tähtis on noorte ettevalmistus reaalainetes, et kasvatada tulevikus inseneride ja tehnikavaldkonna spetsialistide järelkasvu. «Matemaatika on inseneeria alustala ja selleks, et noored saaksid tunda end kindlalt nii riigieksamil kui ka edasistes õpingutes, peame toetama nende arengut juba enne ülikooli astumist. Meie eesmärk on inspireerida noori valima reaalainetega seotud karjäärivaldkondi,» selgitas Paltsepp.