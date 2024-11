Tartus selguvad parimad eetilised häkkerid ja Eesti parim küberkool

Kogu päeva vältel toimuv finaal, mida juhib taas Karl-Erik Taukar, on üles ehitatud visuaalselt maksimaalselt mänguliselt, mistõttu on kooliõpilased, lapsevanemad ja kõik teised huvilised oodatud seda sündmuskohale jälgima.

Külaliste jaoks on Tartu Ülikooli Spordihoonesse püsti pandud meelelahutusala, mis avatakse kell 9 hommikul, kus saab omal käel läbida mitmeid õpetlikke atraktsioone. Teaduskeskus AHHAA ja Robotex avavad oma töötoad. IT ettevõte Bytelife Solutions seisab hea selle eest, et lastel oleks piidavalt palju tegemist legodega. Huvilised saavad testida oma võimeid FPV simulaatoril, mis lähendab lendamist drooniga. Arvutitark annab võimaluse rallitoas võidu sõita. Lisaks on esindatud erinevate tegevuste ja auhindadega Telia, Küberväejuhatus, CR14, TalTech ning Tartu Ülikool Arvutiteaduskond, Tartu Ülikooli Teaduskool, Tartu Ülikool Tartu Observatoorium, Swedbank ja paljud teised.