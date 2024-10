Elukestev õpe – kas igapäevaoskused piisavad või vajatakse enamat?

Eestis on üsna mitmeid täiskasvanukoolitajaid liitvaid organisatsioone: Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit, Eesti Andragoogide Liit, PARE, Eesti Sisekoolitajate Arendamise Liit, Eesti HR Selts jt. Üks neist on ka Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras, mis on tegutsenud 1991. aastast alates. Eestis on olemas koguni täiskasvanuhariduse seadus, mis kogu seda valdkonda reguleerib.