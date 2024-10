Ida-Virumaal jätkab rekordarv haridustöötajaid eesti keele õppimist

Keelesammu projektijuht Kristi Päeva ütles, et huvi koolituse vastu on olnud oodatust suurem. «Suur registreerunute arv näitab selgelt, et eesti keele õppimise vastu on suur huvi ning teisalt muidugi ka vajadus. Eestikeelsele õppele üleminek on oluline ja mõjutab haridustöötajaid väga palju. Meil on hea meel, et sel sügisel on Ida-Virumaal keelekursustele tulijate arv nii suur.»