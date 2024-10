«Kutsehariduse valdkonna E-koolikoti sisu sai eelmiste konkurssidega tublisti täiendust ning ka sel sügisel on tegijatel võimalus anda sinna oma panus. Kaasaegse õppevara olemasolu on kvaliteetse õppetöö läbiviimiseks äärmiselt oluline ning meil on väga hea meel kutsehariduse õpetajaid õppematerjalide loomise teekonnal toetada,» sõnas kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juht Triin Laasi-Õige.