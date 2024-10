Tallinn suunab Põhja-Tallinna haridusvõrku ligikaudu 80 miljonit eurot

Linnaplaneerijate ja demograafide hinnangul kasvab Põhja-Tallinna elanikkond järgmise kümne aasta jooksul ligikaudu 40 000 inimese võrra. See suurendab vajaduse uute kooli- ja lasteaiakohtade järele, et tagada peredele kvaliteetne õpikeskkond kodu lähedal. Arvestuste kohaselt tuleb Tallinnas rajada 1200 õppekohta põhikoolides ja 670 kohta lasteaedades.

Abilinnapea Aleksei Jašin rõhutab, et Põhja-Tallinna haridusvõrgu investeeringute plaan on tulevikku suunatud ning arvestab linnaosa kiire kasvuga. «Kaks uut munitsipaalkooli ja kaks uut lasteaeda loovad linnaosa uutele elanikele piisavalt kodulähedasi kooli- ja lasteaiakohti. Mul on hea meel, et oleme astunud samme lasteaia- ja koolikohtade puuduse ennetamiseks, varudes selleks ka piisavalt aega,» sõnas Jašin.