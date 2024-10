Peaasi: Me peame rääkima õpetajate vaimsest tervisest ja enesehoiust

Peaasi haridusvaldkonna juhi Marit Kannelmäe-Geertsi sõnul on väsimus ja läbipõlemine erinevad asjad ning viimast õpetajate seas vähe uuritud. «Pidev ajapuudus ja sage emotsionaalne koormus, mis tuleneb tihedast suhtlusest õpilaste, vanemate ja kolleegidega – kõik see mõjutab neid. Sageli ei ole õpetajatel ka piisavalt aega ja ressursse või oskust ja julgust, et oma vaimse tervise eest hoolt kanda, mis võib viia läbipõlemiseni,» selgitas Kannelmäe-Geerts.

Lisaks suurele töökoormusele on Kannelmäe-Geertsi sõnul õpetajatel kõrge vastutusega töö ning nendele seatud ootused sageli ebarealistlikud. «Läbipõlemine on kahtlemata üks paljudest põhjustest, miks me peame vaimsest tervisest ja enesehoiust rääkima, sest väga oluline on mõista, millal on tegemist igapäevaelu stressi ning millal tõelise läbipõlemisega,» nentis ta.