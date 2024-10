Riigi toel nüüdisajastatakse matemaatika ja loodusteaduste õpetamismetoodikaid

Ministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Ülle Matsin rääkis, et kvalifitseeritud matemaatika ja loodusainete õpetajate järelkasv on väike, samas on nende erialade õpetajate järele suur nõudlus. «Meie soov on, et noortes tekiks ja püsiks huvi reaalteadusi süvendatult õppida. Huvi õpetajaameti vastu saab alguse heast õpikogemusest ja inspireerivast õpetajast. Selleks on klassi ette vaja motiveeritud õpetajaid, kes oskavad õpitavat reaalse eluga siduda ja teevad seda noori kõnetavalt. Samuti on tarvis, et ka õpetaja enda jaoks oleks õppetöö läbiviimine arendav ja toetatud,» sõnas Matsin.