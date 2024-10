Omavalitsusliit küsib valitsuselt haridusvaldkonna kärpe osas selgitusi

ELVL-i asedirektor Jan Trei sõnas, et sügis on kohalikes omavalitsustes aktiivne eelarvete koostamisega periood, kuid sisendit haridusvaldkonna, mis moodustab KOV-i eelarvetest suurema osa, kärbete osas omavalitsustel jätkuvalt ei ole. «Sellest tulenevalt palume valitsustelt ülevaadet konkreetsetest tegevustest, mida kärbitakse ja kui palju. Õhus on küsimused, et kui palju kärbitakse näiteks maakondade aineühenduste, õpilasürituste ja õpetajate ühistegevuste rahastust või kas kärbe tabab ka kodulähedaste koolide toetust,» sõnas Trei.