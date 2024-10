Omavalitsusliit küsib valitsuselt haridusvaldkonna kärpe kohta selgitusi

Haridusminister Kristina Kallase kohalikele omavalitsustele antud info kohaselt, mis tugineb 2025. aasta riigieelarve eelnõule ning mida kinnitab haridusminister Kallas ajakirjanduses, moodustab üldharidusega seotud tegevuste kärbe 2025. aastal valitsuse kokkuhoiuotsuste tõttu kokku 2,6 miljonit eurot. See hõlmab riigi üldhariduskoolide majandamiskulusid, toetuseid vanglaõppele ja munitsipaalkoolidele, aga kärbe tabab ka kodulähedasi algkoole, sest seni toetust saanud koolide õpilaste arv näitab jätkuvat kahanemist.

ELVLi asedirektor Jan Trei sõnas, et sügis on kohalikes omavalitsustes aktiivne eelarvete koostamise periood, kuid kärbete kohta haridusvaldkonnas, mis moodustab KOVide eelarvest suurema osa, pole omavalitsustel jätkuvalt infot. «Palume valitsuselt ülevaadet konkreetsetest tegevustest, mida kärbitakse ja kui palju. Õhus on küsimused, kui palju kärbitakse näiteks maakondade aineühenduste, õpilasürituste ja õpetajate ühistegevuste rahastust või kas kärbe tabab ka kodulähedaste koolide toetust,» sõnas Trei.