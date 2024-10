Taas saab kandideerida 5000-eurosele Ustus Aguri stipendiumile

Ustus Aguri stipendium antakse ühele avalik-õigusliku ülikooli doktorandile, kelle doktoritöö teema on seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist mõnes teises valdkonnas. Üks kriteeriume, mille alusel stipendiaat valitakse, on doktoritöö teema oodatav mõju Eesti ühiskonna arengule.

ITLi juhatuse liikme Ivo Lasni sõnul on homsed lahendused viljakad vaid siis, kui nad on lisaks innovatsioonile ka praktilised, mis võimaldab neid rakendada.

Harno IT akadeemia programmijuht Signe Ambre sõnul on 2003. aastast välja antav stipendium IKT-sektori tööandjate kõrgeim tunnustus noorele teadlasele. «Stipendiumikonkursile aastate jooksul esitatud tööd peegeldavad IKT-teaduse arengut – nii on varem uuritud kitsalt infotehnoloogiaga seonduvat, aga järjest enam pakub tehnoloogia arenguvõimalusi ka teistes teadusharudes, näiteks tervishoius, hariduses või keskkonna-temaatikas, mis ühiskonda laiemalt mõjutavad,» rääkis ta.