EKRE naisühendus asus Vana-Vigala kooli kaitsele

EKRE naised on veendunud, et eestluse elujõud sai alguse kooliharidusest ning õppeasutustest sõltub eestlaste püsimine rahvana väga suurel määra. Vana-Vigala kool on vaid aasta noorem kui eestikeelne Tartu Ülikool. Kui ülikool mängib keskset rolli eliidi kasvatamisel, siis kutsekoolide roll rahva selgroo hoidmisel on vähemalt sama tähtis. Võibolla veelgi tähtsam. «Kristina Kallas, arvestage palun, et kui inimese lülisammas murda, siis ei ole võimalik kasutada ka pead, sõltumata sellest, kui palju sinna on tarkusi ammutatud,» kirjutavad EKRE naised.